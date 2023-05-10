Деньги 10 мая 2023, 03:17 Россиянам назвали 5 перспективных регионов по росту зарплаты Ямал стал лидером по росту зарплат среди регионов России РИА «Новости»

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Среди регионов России самая быстрая динамика роста заработной платы прогнозируется у жителей Ямала и Чукотки. Результаты исследования опубликовали РИА «Новости».

В рейтинге регионов, зарплата в которых превысит порог в 100 тысяч рублей, лидирующие места заняли Ямало-Ненецкий Автономный округ с показателем 2,5 лет, Чукотка с 5,2 годами и Магаданская область с 5,3 годами соответственно. Такой быстрый рост аналитики объяснили тем, что в этих субъектах сотрудникам добывающей промышленности платят очень высокую зарплату.

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На местах с четвертого по седьмое расположились Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Москва (5,6 года, 5,9 года, 6,3 года и 6,3 года соответственно).

Самыми бесперспективными в этом плане названы Чечня с показателем 6,9, Кабардино-Балкария (6,8) и Северная Осетия (6,7) лет, которые будут необходимы для достижения порога зарплат в 100 тысяч рублей.

В целом по России зарплата у половины работников будет выше 100 тысяч рублей примерно через девять лет, а вот пяти регионам для этого понадобится свыше 15 лет.

Зарплаты депутатов Госдумы и сенаторов ранее предложили уравнять со средней по России. Такой законопроект внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента.