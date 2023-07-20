Деньги 20 июля 2023, 05:38 Россиянам напомнили о перерасчете пенсии с 1 августа Экономист Иванова-Швец: работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии РИА «Новости»

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Работающим пенсионерам в России с 1 августа пересчитают пенсии. Перерасчет происходит каждый год, максимально выплата может вырасти на стоимость трех пенсионных баллов, объяснила экономист Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Соцфонд. Стоимость балла зависит от года оформления пенсии. Прибавка к пенсии, по словам экономиста, может составить порядка 370 рублей в месяц.

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Пенсионерам для перерасчета не нужно писать никаких дополнительных заявлений, все будет проведено в автоматическом режиме.

Эта социальная выплата также изменится для тех россиян, кто до этого предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты. Кроме того, индексация затронет тех пенсионеров, которым в предыдущем месяце исполнилось 80 лет. Эта категория россиян получит удвоенную фиксированную часть пенсии.

С 1 октября поднимут оклады военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств. Они повысятся на 10,5%. Кабмин России поручил МВД учесть это постановление при пересчете пенсий для экс-сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.