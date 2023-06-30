Армия 30 июня 2023, 16:53 Оклады военнослужащих и некоторых силовиков повысят 1 октября Денежное довольствие военнослужащих и силовиков вырастет на 10,5% с октября РИА «Новости»

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Оклады военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить <…> размеры окладов по воинским должностям и <…> званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, <…> по призыву», — отметили в документе.

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На 10,5% поднимут денежное довольствие по должности и званиям росгвардейцев, полицейских, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения. Также оклады повысят работникам федеральной противопожарной службы, таможни и начальникам органов федеральной фельдъегерской связи.

Российский кабмин поручил МВД учесть это постановление при пересчете пенсий для экс-сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

Представители социального фонда призвали поднять планку зарплат для полных социальных взносов до 200 тысяч рублей.