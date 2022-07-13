Россиянам напомнили, кто сможет «докупить» стаж

Граждане России при нехватке пенсионных коэффициентов могут «докупить стаж», сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по московскому региону.

Пенсионные взносы формируют работодатели. Однако в некоторых случаях россияне сами могут делать отчисления. Это касается самозанятых и тех, кто работал за границей. Минимальный размер страхового взноса определяется как произведения МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Ранее в Госдуме заговорили о снижении пенсионного возраста. С соответствующей инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Кроме того, он высказался в пользу индексации выплат работающим пенсионерам.