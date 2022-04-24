Россиянам напомнили, кто получит выплаты к 9 Мая

Ветераны Великой Отечественной войны вновь получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей, напомнила доцент экономфака РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, продолжает действовать. Помимо этого, в 2022 году предусмотрены доплаты в регионах.

«Например, в Московской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, „Житель осажденного Севастополя“ и бывшие несовершеннолетние узники фашизма получат выплату в 15 тысяч рублей», — сообщила Лариса Сорокина.

Согласно президентскому указу, выплаты получают жители России, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, сообщила экономист агентству «Прайм». Среди участников и инвалидов Великой Отечественной войны деньги положены военнослужащим действующей армии, партизанам и членам подпольных организаций, выполнявшим спецзадания сотрудникам разведки и контрразведки, лицам «вольнонаемного состава» армии, флота, войск внутренних дел, органов госбезопасности, а также работникам предприятий и военных объектов, работникам культуры и искусства, журналистам, операторам кинохроники.

Кроме того, деньги выплатят участникам боевых операций по ликвидации националистического подполья на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года и партизанам, сражавшимся против фашистской Германии и ее союзников на территории других государств. Кроме того, выплату переведут обладателям медали «За оборону Ленинграда», военнослужащим — обладателям орденов и медалей СССР за службу в период с первого дня войны по 3 сентября 1945 года в течение полугода и более и тем, кто в это время проходил военную службу в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии.

Наконец, деньги выплатят инвалидам детства, получившим связанные с боевыми действиями травмы или контузии.

Средства автоматически переведут вместе с пенсией в апреле или мае, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.