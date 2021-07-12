Экономист назвал размер заначки, которую нужно хранить дома

Хранить денежные средства дома следует только на экстренный случай. Размер такой заначки в идеале должен составлять годовой размер дохода семьи. Об этом эксперт CMS Institute Николай Переславский сообщил агентству «Прайм».

Так как в пандемию и в период потрясений довольно сложно накопить большую сумму денег, на экстренный случай вполне хватит и дохода всех членов семьи за три-шесть месяцев. Переславский подчеркнул, что хранить деньги дома не всегда безопаснее, чем в банке, поэтому нужно понимать, что речь идет о некоем неприкосновенном запасе.

Лучше, если эти деньги будут храниться в разных валютах, но большей частью в рублях. Например, в пропорции 50-25-25. Экономист также посоветовал на каждые отложенные 100 рублей покупать один евро или доллар. Это убережет деньги от обесценивания и инфляции, учитывая, что курс рубля постоянно снижается к основным мировым валютам.

Переславский обратил внимание на то, что сегодня на 1000 рублей в магазине можно купить существенно меньше продуктов, чем еще год-полтора назад.

Экономисты ранее подсчитали честный курс рубля к доллару.