Деньги 30 декабря 2022, 12:10 Россиян со следующего года обяжут заплатить налоги со вкладов Минфин РФ предупредил россиян о новом налоге на доходы с вкладов по итогам 2023 года РИА «Новости»

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Налог на доходы с вкладов по итогам 2023 года заплатят россияне. Об этом «Известиям» сообщили в Минфине РФ.

Отложенные на два года меры поддержки граждан больше не будут действовать. Налог будет взыматься в размере 13%. Сбором будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, уточнили в ведомстве.

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По словам руководителя центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрия Амирова, налогом будет облагаться не размер депозитов, а сумма полученного дохода. Вкладчики должны будут заплатить новый налог за 2023 год до декабря 2024-го.

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Тем временем в Минфине пока не придумали, как поступить с покинувшими Россию предпринимателями и самозанятыми. По словам министра финансов Антона Силуанова, депутаты готовят предложения об отмене налоговых послаблений для выехавших из страны россиян, но продолжающих из-за границы пользоваться льготными условиями.