Деньги 12 декабря 2023, 15:07 Россиян предупредили о схемах мошенничества с новой банкнотой в 5000 рублей Центробанк: мошенники стали использовать схему с новой купюрой в 5000 рублей РИА «Новости»

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Мошенники стали использовать новые схемы с обновленной пятитысячной купюрой. Об этом предупредил Банк России в своем Telegram-канале.

По данным ЦБ, злоумышленники применяют новые способы украсть деньги в последние несколько месяцев. В первом случае аферисты действуют дистанционно. Они звонят жертве и убеждают в необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новой банкноты в пять тысяч рублей. Для этого мошенники просят установить на смартфон приложение «Банкноты Банка России», название которого дублирует официальное, но дают ссылку на фальшивую программу.

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«После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. И похищают деньги со всех счетов человека», — сообщили в Центробанке.

Во второй схеме злоумышленники работают офлайн. Аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые купюры в пять тысяч рублей на «новые». Жертвами становятся доверчивые люди, как правило, пожилые. Им подсовывают поддельные банкноты, а иногда под видом «обмена денег» преступники совершают квартирные кражи.

В Банке России отметили, что обновленные купюры в 100 и пять тысяч рублей постепенно поступают в оборот. Обменивать старые банкноты не нужно — они будут находиться в обращении параллельно.

Ранее россиян предупредили о всплеске активности мошенников перед новогодними праздниками. Чаще всего злоумышленники создают фишинговые сайты, на которых якобы продают билеты на новогодние мероприятия.