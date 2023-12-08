Общество 08 декабря 2023, 15:51 Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед новогодними праздниками

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Эксперт по кибербезопасности Евгений Егоров в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал об увеличении случаев мошенничества перед новогодними праздниками. Злоумышленники все чаще создают фишинговые ресурсы по продаже билетов на новогодние мероприятия.

Кроме того, мошенники активировали схемы с распродажами, розыгрышами, дарением подарочных карт, написала газета «Взгляд».

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Во всех случаях аферисты пытаются заполучить доступ к банковским картам или убедить граждан самостоятельно перевести деньги на их счет, добавил Егоров.