08 декабря 2023, 15:51
Россиян предупредили о всплеске мошенничества перед новогодними праздниками
Эксперт по кибербезопасности Евгений Егоров в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал об увеличении случаев мошенничества перед новогодними праздниками. Злоумышленники все чаще создают фишинговые ресурсы по продаже билетов на новогодние мероприятия.
Кроме того, мошенники активировали схемы с распродажами, розыгрышами, дарением подарочных карт, написала газета «Взгляд».
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Во всех случаях аферисты пытаются заполучить доступ к банковским картам или убедить граждан самостоятельно перевести деньги на их счет, добавил Егоров.
Праздники
Мошенничество
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