Россиян предупредили о росте цен на съемные квартиры в Краснодарском крае

Аренда жилья в Краснодарском крае может подорожать на 50%. Такой прогноз сделали риелторы и девелоперы, исходя из новых требований о предоставлении сертификата о вакцинации в гостиницах. Об этом написала газета «Известия».

С 1 августа заселять в отели на Кубани будут только тех, кто привился от коронавируса. Август считается пиковым периодом по количеству отпусков. И многие россияне любят отдыхать на курортах Краснодарского края. Есть вероятность, что из-за новых требований о предъявлении сертификата о вакцинации многие откажутся от проживания в гостиницах.

Поэтому логично ожидать повышения спроса на съемные квартиры, а вместе с ним и роста цен на аренду жилья. По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, съемные квартиры могут подорожать на 30–50%. В первую очередь это коснется объектов, расположенных в шаговой доступности от моря. А вот квартиры и дома старого жилого фонда это затронет в меньшей степени.

В Сочи средняя стоимость аренды квартиры может вырасти с нынешних 3500–4000 рублей до 5000–6000 рублей за сутки.

Россиян ранее предупредили о схемах обмана, которыми пользуются мошенники, предлагая снять несуществующее жилье.