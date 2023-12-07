Деньги 07 декабря 2023, 03:28 Россиян предупредили о последствиях несвоевременного закрытия вклада в банке Финансист Родин: банки продлевают договоры при неснятии денег с вклада вовремя РИА «Новости»

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Российских вкладчиков предупредили, с чем они могут столкнуться, если вовремя не закроют свои вклады в банках. Финансовые учреждения в таких случаях либо продлевают договоры на тех же условиях, либо переводят деньги на счет до востребования. Об этом рассказал агентству «Прайм» основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.

Если банк продлевал договор на тех же условиях, то могла измениться ставка. В случае, если вкладчик долго не забирал деньги со счета, то средства могли перевести на специальный счет в Центробанке со ставкой 0,01% годовых, уточнил финансист.

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Он также напомнил, что средства с депозита можно забрать не раньше, чем на следующий день после окончания срока действий договора. Всю информацию по датам внесли в договор, где с ней и можно ознакомиться.

«Если вы попытаетесь забрать деньги в день окончания вклада, то банк может посчитать это досрочным закрытием, и вы потеряете начисленные проценты», — предупредил Родин.

Финансист отметил, что Центробанк рекомендовал кредитным учреждениям сообщать вкладчикам о закрытии вклада не позднее, чем за три дня до даты окончания срока хранения денежных средств на счету. Если же деньги попали на специальный счет, то не стоит волноваться, успокоил Родин. Государство не вправе их забирать, а сами вкладчики в любой момент могут за ними обратиться.

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