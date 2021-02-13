Россиян предупредили о подорожании цветов перед 14 февраля

Цветы ко Дню всех влюбленных в России в этом году значительно подорожают. Цены на некоторые букеты могут подняться вдвое, предупредил арт-директор компании «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский.

Закупочные цены в этом году очень высокие, и стоимость цветов на 14 февраля подорожает не на 15–20%, как обычно, а гораздо выше, рассказал Сухаржевский. По его словам, некоторые позиции подорожают чуть ли не в два раза. Цены вырастут как в магазинах, так и в интернете.

Эксперт посоветовал делать заказы на цветы заранее.

«Уже сегодня нужно позаботиться о букетах на 8 Марта», — сообщил он телеканалу «Звезда».

В Санкт-Петербурге в этом году почти 100 пар хотели узаконить свои отношения в День святого Валентина, но так как праздник всех влюбленных в этом году выпал на воскресенье, когда в отделениях ЗАГС выходной день, горожанам пришлось выбирать другие даты. Об этом сообщили «Невские новости».

В Томске в преддверии Дня всех влюбленных журналисты провели опрос среди местных жителей и встретили на улице 70-летнего мужчину, который признался, что верить в любовь, процитировал строчку из песни The Beatles и представился на французском.