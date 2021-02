«Любовь не купишь»: 70-летний дворник из Томска процитировал The Beatles и представился на французском

За несколько дней до праздника всех влюбленных томские журналисты из «ТВ2» провели опрос среди местных жителей на тему любви. Среди них оказалась яркая личность — 70-летний дворник, который верит в серьезные чувства. Он процитировал The Beatles и представился на французском.

Как выяснилось, мужчина, несмотря на возраст, ежегодно отмечает День влюбленных. Дворник признался, что любовь нельзя купить и привел в пример строчку из Beatles.

«„Can’t buy me love, everybody tells me so“, — „Битлз“ пели. Любовь не купишь», — ответил мужчина.

А еще он рассказал, что в этом году 14 февраля собирается провести за чтением книги Алана Уотса «Путь Дзен», потому что «там много объяснений». В конце беседы дворник добавил на французском, что его зовут Виталий. Интервью длилось всего минуту, но оно смогло раскрыть человека с такой неожиданной стороны.

Недавно интересная история произошла с дворником Юрием из Уфы. Он уже несколько раз попадался на уловки мошенников. На мужчину повесили 700 тысяч рублей долга и даже держали в рабстве. Но справиться с ситуацией помог друг детства, который сделал несколько кадров и создал обложку для журнала.