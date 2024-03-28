Деньги 28 марта 2024, 18:17 Россиян предупредили о мошенничестве с налоговой декларацией ЦБ: мошенники обманывают россиян с помощью налоговых деклараций РИА «Новости»

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В России появился новый способ мошенничества. Гражданам на электронную почту стали рассылать письма якобы из налоговых органов с требованием отправить налоговую декларацию по специальной ссылке. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

При этом ссылка ведет на сайт, на котором необходимо оставить данные банковской карты. Таким образом мошенники получают доступ к средствам россиян.

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«Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн», — предупредил регулятор.

Декларации за минувший год подаются самостоятельно с 1 января по 2 мая. Информация о задолженности доступна в личном кабинете налогоплательщика, подытожили в ЦБ.

Ранее мошенники стали использовать имена пострадавших в теракте якобы для сбора средств в их пользу.