11 июля 2023, 15:51
Россиян предложили освободить от НДФЛ по долгам, которые им простили иностранцы
РБК: правительство предложило освободить россиян от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам
Правительство России предложило освободить налоговых резидентов от НДФЛ по задолженностям, прощенным иностранцами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на поправки кабмина ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс.
Власти предложили не взимать НДФЛ с доходов физлиц, возникающих, когда они приобретают акции или доли в российской компании у нерезидента, а тот прощает долг покупателю. В поправках также прописали возможность не платить НДФЛ, если до конца 2023 года право требования уступили по договору другой иностранной организации, и она простила долг.
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В пресс-службе правительства сообщили, что законопроект одобрили на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности 10 июля. В Минэкономразвития запрос РБК переадресовали Минфину, а там журналистам не ответили.
Ранее «Известия» разъяснили, кто из россиян будет платить повышенный НДФЛ в 15% в 2023 году. По такой ставке облагаются доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. В 2022-м поступления в бюджет от повышенного НДФЛ составили более одного триллиона рублей.
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