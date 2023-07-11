Деньги 11 июля 2023, 15:51 Россиян предложили освободить от НДФЛ по долгам, которые им простили иностранцы РБК: правительство предложило освободить россиян от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам РИА «Новости»

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Правительство России предложило освободить налоговых резидентов от НДФЛ по задолженностям, прощенным иностранцами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на поправки кабмина ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс.

Власти предложили не взимать НДФЛ с доходов физлиц, возникающих, когда они приобретают акции или доли в российской компании у нерезидента, а тот прощает долг покупателю. В поправках также прописали возможность не платить НДФЛ, если до конца 2023 года право требования уступили по договору другой иностранной организации, и она простила долг.

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В пресс-службе правительства сообщили, что законопроект одобрили на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности 10 июля. В Минэкономразвития запрос РБК переадресовали Минфину, а там журналистам не ответили.

Ранее «Известия» разъяснили, кто из россиян будет платить повышенный НДФЛ в 15% в 2023 году. По такой ставке облагаются доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. В 2022-м поступления в бюджет от повышенного НДФЛ составили более одного триллиона рублей.