Россия планирует создать собственный эталонный сорт нефти, чтобы противостоять попыткам Запада ударить по доходам от продажи энергоресурса, сообщило Bloomberg.

Центробанк, нефтедобытчики и министерства планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе уже в октябре, утверждает агентство.

«Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — уточняет Bloomberg.

Источники агентства подтверждают эти планы, что позволит бороться с внешним давлением, включая нефтяные инициативы «Большой семерки». На Западе активно обсуждают меры ограничения доходов России от экспорта энергоресурсов.

На фоне этого в европейских странах усугубляется энергетический кризис. В Венгрии вводят чрезвычайное положение перед предстоящим отопительным сезоном.