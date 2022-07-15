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    15 июля 2022, 03:44

    Россия создаст собственный эталон нефти для контроля цены — Bloomberg

    Bloomberg: Россия создаст собственный эталон нефти для контроля цены

    Юлия Шелковенко

    Россия планирует создать собственный эталонный сорт нефти, чтобы противостоять попыткам Запада ударить по доходам от продажи энергоресурса, сообщило Bloomberg.

    Россия создаст собственный эталон нефти для контроля цены — Bloomberg

    Центробанк, нефтедобытчики и министерства планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе уже в октябре, утверждает агентство.

    «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — уточняет Bloomberg.

    Источники агентства подтверждают эти планы, что позволит бороться с внешним давлением, включая нефтяные инициативы «Большой семерки». На Западе активно обсуждают меры ограничения доходов России от экспорта энергоресурсов.

    На фоне этого в европейских странах усугубляется энергетический кризис. В Венгрии вводят чрезвычайное положение перед предстоящим отопительным сезоном.