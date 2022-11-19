Деньги 19 ноября 2022, 18:27 Россия решила отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара РИА «Новости»

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Российские власти изучают возможность отказаться от расчетов цен во внешнеторговых контрактах с дружественными странами через курс доллара. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке и федерального чиновника.

По словам одного из источников, перед рынком стоит глобальная задача построить систему, позволяющей навсегда отказаться от кросс-курса через доллар. Над этой инициативой сейчас работают Центробанк и Министерство финансов России вместе с банками.

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«Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота остается в долларах, но валютный рынок распался на отдельные сегменты — там, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, над которыми мы сейчас работаем», — рассказал федеральный источник.

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Другой источник поведал, что возможна и привязка курсов нацвалют к нефти или золоту, но это не лучший вариант, так как оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Он отметил, что поставки газа между «Газпромом» и Китаем уже осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях.