Деньги 18 ноября 2022, 15:12 Россия и Китай перешли на оплату энергоресурсов национальными валютами Вице-премьер Новак: оплата нефти между Россией и Китаев переходит на национальные валюты

Читать 360tv в

Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы переходим на расчеты в национальных валютах — и в рублях, и в юанях — за поставляемые энергетические ресурсы, взаиморасчеты, которые происходят, в том числе за поставки оборудования из КНР», сказал он по итогам заседания российско-китайской межправительственной комиссии.

Реклама

Новак отметил, что поставки газа между «Газпромом» и Китаем уже осуществляются на паритетной основе в рублях и в юанях. Он добавил, что оплата поставок нефти и нефтепродуктов также активно переходит в национальных валюты.

Реклама

Посол в КНР Игорь Моргулов сообщил, что председатель Си Цзиньпин приедет в Россию с государственным визитом в 2023 году. По предварительной информации, поездка должна пройти после сессии китайского парламента в марте. Он назвал контакты на высшем уровнедвижущей силой российско-китайских отношений.