Россия обрушила цены на золото. Но оно еще может подорожать
Эксперты сообщили газете «Известия», что одной из причин резкого снижения могло стать объявление России о регистрации вакцины от коронавируса. Рост стоимости золота был, в том числе, связан с беспокойством по поводу сильнейшего экономического кризиса за последние полвека. С другой — центробанки одновременно сделали беспрецедентный сброс ликвидности в финансовую систему и это поддержало рост всех активов. Золото — в особенности, из-за колоссального роста спроса.
Тем не менее, 11 августа цены на золото рухнули на 5%. Массовую распродажу могло взывать сообщение о регистрации российской антикоронавирусной вакцины. Эта новость вызвала ажиотаж у инвесторов, которые в надежде на скорую победу над пандемией сочли, что вскоре стабилизуется и мировая экономика.
Обвал цен на золото также спровоцировал рост процентных ставок по американским облигациям, который вызвал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом из-за новой программы стимулирования экономики.
Рост цен на золото вывел предпринимателя Сулеймана Керимова и членов его семьи на первые позиции российского списка Forbes. Их состояние выросло на 1,7 миллиарда долларов и оценивалось в 24,7 миллиардов долларов.