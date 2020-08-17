Россия обрушила цены на золото. Но оно еще может подорожать

После беспрецедентного роста в течение нескольких недель цены на золото упали до минимума с 23 июля, обвалившись более чем на 100 долларов. В июле оно стоило две тысячи долларов за тройскую унцию, но 11 августа цена золота рухнула до 1863 долларов.

Эксперты сообщили газете «Известия», что одной из причин резкого снижения могло стать объявление России о регистрации вакцины от коронавируса. Рост стоимости золота был, в том числе, связан с беспокойством по поводу сильнейшего экономического кризиса за последние полвека. С другой — центробанки одновременно сделали беспрецедентный сброс ликвидности в финансовую систему и это поддержало рост всех активов. Золото — в особенности, из-за колоссального роста спроса.

Тем не менее, 11 августа цены на золото рухнули на 5%. Массовую распродажу могло взывать сообщение о регистрации российской антикоронавирусной вакцины. Эта новость вызвала ажиотаж у инвесторов, которые в надежде на скорую победу над пандемией сочли, что вскоре стабилизуется и мировая экономика.

Обвал цен на золото также спровоцировал рост процентных ставок по американским облигациям, который вызвал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом из-за новой программы стимулирования экономики.

Рост цен на золото вывел предпринимателя Сулеймана Керимова и членов его семьи на первые позиции российского списка Forbes. Их состояние выросло на 1,7 миллиарда долларов и оценивалось в 24,7 миллиардов долларов.