Производимых в России кормов для домашних животных хватит не только на покрытие собственных потребностей, но и на экспорт. С начала года предприятия нарастили их выпуск на 8%, сообщил Минсельхоз РФ.

«Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны», — объявили в министерстве.

Сейчас в этой отрасли работают более 190 предприятий из 50 регионов России. Больше всего заводов открыто на Алтае, в Белгородской, Калужской, Ленинградской, Курской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Тверской и Ульяновской областях, а также в Мордовии.

В 2021-м они нарастили объемы производства на 10,8%, а за шесть месяцев текущего года — на 8%. В Минсельхозе РФ отметили, что уход импортных брендов дал российским предприятиям стимул к расширению ассортимента и увеличению мощностей.

Ранее компания Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog из-за проблем с логистикой.