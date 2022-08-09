Часть кормов для собак и кошек Purina перестанут продавать в России

Компания Purina остановила производство и продажу кормов Friskies для кошек и собак и ряда кормов других брендов компании из-за логистических трудностей. Об этом ТАСС сообщил сотрудник горячей линии компании.

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», — сказал он.

При этом ряд других брендов компании останутся на полках российских магазинов. Среди них — Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan.

Сама головная компания по производству кормов и лакомств для животных Purina является частью швейцарской транснациональной корпорации Nestle. Представители этой структуры еще 11 мая заявили о приостановке деятельности в России. В частности, корпорация намеревалась поставить на паузу торговые операции с РФ по неосновным категориям товаров.

Чуть позже, 23 марта, представители Nestle приостановили работу брендов KitKat и Nesquik в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщил RT.