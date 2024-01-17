Деньги 17 января 2024, 14:09 Россия избавилась от евро Минфин России сообщил, что в Фонде национального благосостояния не осталось евро РИА «Новости»

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Министерство финансов России избавилось от валюты Евросоюза в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минфина, в декабре продали 114,94 миллиарда юаней, 232,58 тонн золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро. Вырученные средства пошли на покрытие дефицита федерального бюджета. В результате на счете в евро сформировался нулевой остаток.

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На 1 января объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей, или 8% прогнозируемого на 2023 год ВВП России. Страна перестала вкладывать средства ФНБ в долларовые активы с 2021 года.

В 2022 году Минфин обнулил счета ФНБ в валютах Великобритании и Японии. По решению кабмина, средства можно инвестировать в золото или китайский юань.

Ранее в Минфине сообщили, что дефицит федерального бюджета 2023 года составил 1,9% ВВП (3,24 триллиона рублей). При этом в законе предусматривали дефицит на уровне 2,925 триллиона.