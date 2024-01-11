11 января 2024, 17:10
Дефицит бюджета России в 2023 году оценили в 3,24 триллиона рублей
Минфин: дефицит бюджета России в 2023 году составил 1,9% ВВП
Дефицит федерального бюджета России в 2023 году составил 3,24 триллиона рублей или 1,9% внутреннего валового продукта. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов.
По предварительной оценке, объем доходов составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7% выше показателей 2022 года. При этом в части поступления ключевых нефтегазовых доходов наблюдается устойчивая положительная динамика.
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«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 миллиарда рублей», — сообщили в Минфине.
Дефицит бюджета оценили в 3,24 триллиона рублей. В законе о государственном бюджете на 2023 год дефицит предусматривали на уровне 2,925 триллиона рублей. Это немного превысило ожидания министерства.
В январе 2024 года Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 130,8 миллиарда рублей. Ежедневно ведомство будет продавать валюту и золото на 4,1 миллиарда рублей.
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