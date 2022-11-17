Мир 17 ноября 2022, 07:39 Визит Си Цзиньпина в 2023 году анонсировали в России Посол Моргулов заявил, что глава КНР Си Цзиньпин может приехать в Россию в 2023 году Пресс-служба Кремля

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Россия ожидает, что председатель Китая Си Цзиньпин приедет в страну с государственным визитом в 2023 году. По предварительной информации, поездка должна пройти после сессии китайского парламента в марте. Такое заявление сделал российский посол в КНР Игорь Моргулов, сообщил ТАСС.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — сказал он.

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По его словам, движущая сила российско-китайских отношений — это контакты на высшем уровне. Лидеры уделяют особое внимание развитию двухстороннего сотрудничества. Также особое значение имеют сложившиеся между президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином дружеские и доверительные отношения.

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Моргулов высказал мнение, что в этом году главным событием российско-китайской повестки стал приезд Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекин. Там глава государства впервые с начала пандемии встретился с Си Цзиньпином.

«В сентябре главы России и Китая встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Разумеется, лидеры регулярно обмениваются посланиями, общаются по телефону и видеосвязи», — отметил дипломат. .