Россия и Белоруссия начали готовить документы по закупке нефти по сниженной цене

Россия и Белоруссия начали оформлять документы на прокачку первой партии нефти, которая будет закупаться без премии поставщикам. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».

«Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщили в пресс-службе концерна.

Там также добавили, что первая партия нефти и накопленные ресурсы обеспечат безостановочную работу белорусских заводов в январе 2020 года, передает Газета.ru.

Тему поставок нефти обсуждали президенты России и Белоруссии в ходе телефонных разговоров 30 и 31 декабря. На эту же тему Александр Лукашенко общался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В пятницу в концерне «Белнефтехим» заявили, что поставки российской нефти с 1 января не осуществляются.

По данным СМИ, вопрос с поставками нефти возник, поскольку Белоруссия просила убрать премию к контрактной цене нефти, что составляет 10 долларов на тонну.