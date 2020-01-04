Названа причина остановки экспорта российской нефти в Белоруссию

По его словам, стоимость поставок рассчитывается из рыночной цены, а также премии к ней в размере около 10 долларов.

«Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — уточнил собеседник агентства.

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 1 января из-за отсутствия контракта на текущий год. Об этом стало известно спустя два дня.

В концерне «Белнефтехим» заявили, что из-за отсутствия российского сырья Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов за рубеж. При этом дефицита бензина на внутреннем рынке не будет, заверили в компании.

В декабре 2019 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали вопросы поставки нефти и газа в республику. Газовые контракты были заключены в последний момент, договоренности по нефти в итоге так и не были достигнуты.