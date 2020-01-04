    04 января 2020, 00:00

    Названа причина остановки экспорта российской нефти в Белоруссию

    Кирилл Фролов

    Остановка эксперта российской нефти в Белоруссию произошла из-за разногласий по ценам на топливо. Минск просит снизить контрактную цену примерно на 10 долларов на тонну, рассказал РИА «Новости» источник в отрасли.
    Названа причина остановки экспорта российской нефти в Белоруссию

    По его словам, стоимость поставок рассчитывается из рыночной цены, а также премии к ней в размере около 10 долларов.

    «Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — уточнил собеседник агентства.

    Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 1 января из-за отсутствия контракта на текущий год. Об этом стало известно спустя два дня.

    В концерне «Белнефтехим» заявили, что из-за отсутствия российского сырья Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов за рубеж. При этом дефицита бензина на внутреннем рынке не будет, заверили в компании.

    В декабре 2019 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали вопросы поставки нефти и газа в республику. Газовые контракты были заключены в последний момент, договоренности по нефти в итоге так и не были достигнуты.