«Роснефть» сочла введение потолка цен на газ нарушением прав «неправильных» стран | 360°

Деньги 27 октября 2022, 14:25 «Роснефть» сочла введение потолка цен на газ нарушением прав «неправильных» стран Глава «Роснефти» Сечин сравнил введение потолка цен с покушением на суверенные права стран РИА "Новости"

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Введение потолка цен на энергоносители нарушит суверенные права одних стран в пользу других. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об этом в Баку на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, сообщил ТАСС.

Он процитировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении потолка цен на голубое топливо, назвав его немыслимым.

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«Введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета», — сказал Сечин.

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По его словам, суть идеи в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы. Правильным, по мнению Евросоюза, государствам, которым не хватает ресурсов, они нужны больше, чем так называемым неправильным, у которых они есть.

Дефицит углеводородов стал последствием недостатка инвестиций, введения антироссийских санкций и ставки на преждевременный зеленый переход.

США наживаются на ими же созданном энергетическом кризисе, сообщило ИА НСН. В Соединенных Штатах цены на газ в пять раз ниже, чем в Европе, подчеркнул глава «Роснефти». Многие европейские политики и эксперты начали открыто об этом говорить.