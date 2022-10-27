Сечин назвал причину острого дефицита энергоресурсов в мире | 360°

27 октября 2022, 11:05
Сечин назвал причину острого дефицита энергоресурсов в мире
Глава «Роснефти»: отказ от российских углеводородов стал причиной дефицита энергоресурсов
Отказ от российских углеводородов и нехватка инвестиций в отрасль стали причиной острого дефицита энергоресурсов в мире и роста цен на них. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, эти факторы усугубили ситуацию на рынке энергоресурсов и стали раскручивать инфляционную спираль по всему миру, сообщил ТАСС.
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«При этом ведущие европейские энергетические компании <…> под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — отметил Сечин.
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Глава «Роснефти» обратил внимание, что недостаточные объемы геологоразведки часто не могут обеспечить пополнение запасов газа и нефти.
Этим летом в компании подтвердили сроки запуска нового проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Он выйдет на полную мощность в 2030 году. Его реализация позволит увеличить экспортный потенциал и даст импульс для развития ряда отраслей, написала газета «Известия».
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