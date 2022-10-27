Сечин назвал причину острого дефицита энергоресурсов в мире | 360°

Общество 27 октября 2022, 11:05 Сечин назвал причину острого дефицита энергоресурсов в мире Глава «Роснефти»: отказ от российских углеводородов стал причиной дефицита энергоресурсов

Читать 360tv в

Отказ от российских углеводородов и нехватка инвестиций в отрасль стали причиной острого дефицита энергоресурсов в мире и роста цен на них. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, эти факторы усугубили ситуацию на рынке энергоресурсов и стали раскручивать инфляционную спираль по всему миру, сообщил ТАСС.

Реклама

«При этом ведущие европейские энергетические компании <…> под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — отметил Сечин.

Реклама

Глава «Роснефти» обратил внимание, что недостаточные объемы геологоразведки часто не могут обеспечить пополнение запасов газа и нефти.

Этим летом в компании подтвердили сроки запуска нового проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Он выйдет на полную мощность в 2030 году. Его реализация позволит увеличить экспортный потенциал и даст импульс для развития ряда отраслей, написала газета «Известия».