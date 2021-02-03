Риелтор оценил влияние льготной ипотеки на цену жилья

Риелтор Константин Барсуков усомнился в том, что завершение программы льготной ипотеки позволит снизить цены на жилье. Он также призвал государство поддерживать молодые семьи другими способами.

«Если программу льготной ипотеки завершить, то, скорее всего, цены не понизятся», — сказал «360» Константин Барсуков.

Также он призвал государство помогать молодым семьям. По его словам, ипотека на будущее жилье — это сомнительная социальная помощь. Он считает, что государство могло бы понижать ключевую ставку, чтобы люди могли брать деньги на кредиты, а также отстраивать новое жилье, которое бы могли снимать большие семьи.

«Ведь строительство жилья — это долговременный процесс, а семьи нуждаются в нем прямо сейчас. Семьям с большим количеством человек нужно здесь и сейчас расширяться. Они уже родили ребенка, и ждать, когда эта квартира достроится, они не могут», — замечает Барсуков.

В Центробанке выступили за сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% в ряде регионов с высоким спросом и ростом цен на недвижимость, включая Московскую область. Об этом заявила в интервью РИА «Новости» глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.