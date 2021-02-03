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    03 февраля 2021, 13:56

    Риелтор оценил влияние льготной ипотеки на цену жилья

    Гора Орлов

    Риелтор Константин Барсуков усомнился в том, что завершение программы льготной ипотеки позволит снизить цены на жилье. Он также призвал государство поддерживать молодые семьи другими способами.
    Риелтор оценил влияние льготной ипотеки на цену жилья

    «Если программу льготной ипотеки завершить, то, скорее всего, цены не понизятся», — сказал «360» Константин Барсуков.

    Также он призвал государство помогать молодым семьям. По его словам, ипотека на будущее жилье — это сомнительная социальная помощь. Он считает, что государство могло бы понижать ключевую ставку, чтобы люди могли брать деньги на кредиты, а также отстраивать новое жилье, которое бы могли снимать большие семьи.

    «Ведь строительство жилья — это долговременный процесс, а семьи нуждаются в нем прямо сейчас. Семьям с большим количеством человек нужно здесь и сейчас расширяться. Они уже родили ребенка, и ждать, когда эта квартира достроится, они не могут», — замечает Барсуков.

    В Центробанке выступили за сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5% в ряде регионов с высоким спросом и ростом цен на недвижимость, включая Московскую область. Об этом заявила в интервью РИА «Новости» глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.