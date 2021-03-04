Впервые за постсоветский период рецессия в России оказалась более мягкой, чем во всем мире. ВВП страны по итогам 2020 года снизился на 3,1%: результат на фоне сильнейшего с середины ХХ века спада в мировой экономике выглядит довольно неплохо.

Состояние российской экономики оценили в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе». Его подготовил институт «Центр развития» Высшей школы экономики, сообщило РИА «Новости».

Снижение ВВП в России эксперты сравнили с показателями кризисного 2015 года, когда было потеряно 2%, и 2009-го (минус 7,8%). Результат примечателен на фоне рецессии в мировой экономике. Только по предварительным оценкам МВФ она составила 5% и оказалась самой сильной с середины прошлого столетия.

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — подчеркнули составители бюллетеня.

Подготовиться к вызванному пандемией коронавируса кризису помогли действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции. Благодаря предпринятым государством мерам падение российской экономики смягчилось.