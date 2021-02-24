За 2020 год государственный долг России увеличился на 39,9% — до 18 триллионов 985,6 миллиарда рублей. Об этом сказано в оперативном докладе Счетной палаты.

На 1 января 2021 года госдолг составлял 17,8% от валового внутреннего продукта (ВВП). За год долг увеличился на 5 триллионов 418 миллиардов рублей.

Внутренний долг вырос на 4 триллиона 618,5 миллиарда рублей (45,4%) — до 14 триллионов 790,5 миллиарда рублей. Внешние заимствования подросли на 1,9 миллиарда долларов (3,5%) — до 56,8 миллиарда долларов (4 триллиона 195,1 миллиарда рублей).

По данным ведомства, за 2019 год государственный долг России увеличился на 7,8% или 976 миллиардов рублей, достигнув 13 триллионов 567,4 миллиарда рублей. Это составляет 12,3% ВВП.

По словам директора института «Центр развития» ВШЭ Натальи Акиндиновой, чья оценка приводится в докладе, уровень долга относительно ВВП является безопасным для страны.

Расширение заимствований стало реакцией на кризис, добавила эксперт. В 2008–2009 годах на финансирование бюджетного дефицита шли ранее накопленные резервы, добавила она.