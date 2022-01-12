Ретейлеры предложили ограничить наценку на базовые продукты в России

Ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца этого года предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) крупные розничные сети X5 Group и «Магнит». Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на эти компании.

По информации X5 Group, ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий. Они начнут действовать с 12 января и охватят все магазины сети. При этом список конкретных товаров станут определять каждый месяц.

В свою очередь, в «Магните» сообщили об ограничении наценки на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. Туда включат вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу.

В ФАС получние таких предложений от ретейлеров подтвердили.

«Сейчас они изучаются», — сообщили в ведомстве.

По словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, с сетями обсуждалась возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал россиян не бояться введения продуктовых карточек для малоимущих в случае роста потребительских цен. Он напомнил, что аналогичная практика существует во многих странах мира.