Минпромторг исключил бренд Renault из списка параллельного импорта

Бренд Renault исключили из списка параллельного импорта, так как «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по гарантийному обслуживанию марки, включая торговлю запчастями. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

В министерстве отметили, что из списка также вывели несколько медицинских изделий и лекарственных средств из-за особых требования к такой продукции.

Помимо этого, из перечня убрали шелк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна, бумажную пряжу и ткани из нее, химические нити и волокна. Такое решение приняли, потому что на рынке есть много российских аналогов и товаров из дружественных стран.

«Мы продолжим проводить мониторинг ситуации с импортными поставками, и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции», — заключили в Минпромторге.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе в собственность города завода Renault Russia, который выпускал кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana. По его словам, на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич», сообщало издание Nation News.