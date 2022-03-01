Ретейлеры начали готовиться к росту цен на мясо

Торговые сети начали получать предварительные уведомления от производителей свинины о возможном увеличении отпускных цен. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник из числа ретейлеров.

Размер повышения при этом источник издания не уточнил. Индексация, по мнению собеседника издания, связана с осложнениями доставки продукции Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной. Там стоят комплексы крупных производителей мяса.

То, что некоторые поставщики свинины повышают цены, изданию подтвердил источник в отрасли. Но он уточнил, что в договорах с крупнейшими сетями в определенный период времени число индексаций ограничено.

Также о возможном повышении цен на свинину и мясо птицы сказано в еженедельном отчете Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза. Однако в Россельхозбанке изданию сообщили, что спрос и предложение сбалансируются после праздников.

В России поднялась закупочная стоимость лекарств. Цены взлетели сразу на 1,5–25% — в зависимости от региона. Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. Ценники могут увеличиться и в аптеках, уже предупредили россиян. Но стоимость жизненно необходимых лекарств останется неизменной, поскольку она фиксированная.