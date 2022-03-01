Россиян предупредили о подорожании лекарств в аптеках

Оптовики подняли закупочную стоимость лекарств в России. Цены подскочили сразу на 1,5–25% в зависимости от региона. Жителей страны предупредили, что ценники могут увеличиться и в аптеках.

«В разных регионах повышение составляет от 1,5 до 25%. Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты», — сказала «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она отметила, что в некоторых аптеках стоимость медикаментов уже выросла, а в остальных повышение цен ожидается в ближайшее время. При этом стоимость жизненно необходимых лекарств не изменится, так как она фиксированная. Речь идет о 800 международных непатентованных наименований.

По словам Пресняковой, перебоев в поставках импортных препаратов быть не должно. Сейчас вопрос с ценой лекарств решается совместно с Минпромторгом. Сложившуюся ситуацию глава альянса назвала непростой.

Как пояснил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, аптеки могут снизить ценники путем уменьшения своей наценки. Но такой шаг будет невыгодным для аптек, поэтому ждать массового снижения цен не стоит.