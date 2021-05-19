Ретейлер «Лента» летом приобретет сеть супермаркетов Billa

Компания «Лента» купит сеть супермаркетов Billa. Сумма сделки составит 215 миллионов евро (около 19,3 миллиарда рублей).

Сделка значительно ускорит распространение «Ленты» в Москве за счет приобретения готовых торговых точек, имеющих собственных клиентов, выгодное расположение и высокую плотность продаж. Благодаря поглощению Billa Russia GmbH ретейлер «Лента» станет второй сетью по числу супермаркетов в Москве. Об этом сообщили на портале раскрытия корпоративной информации.

«Приобретение супермаркетов Billa Russia GmbH даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов „Лента“. Кроме того, выгодное расположение торговых точек Billa даст „Ленте“ возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — рассказал генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.

Сделку планируется закрыть этим летом при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ранее владельцы сети «Магнит» заявили о планах купить «Дикси». Сумма сделки оценивается в 92,4 миллиарда рублей. После покупки мини-маркеты «Дикси» продолжат существовать под тем же брендом.