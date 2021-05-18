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    18 мая 2021, 10:35

    Владельцы сети магазинов «Магнит» заявили о планах купить «Дикси»

    Полина Петрова

    Владельцы сети магазинов «Магнит» заявили о планах купить «Дикси». Сумма сделки составит 92 миллиарда 400 миллионов рублей, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на представителей «Магнита».

    Владельцы сети магазинов «Магнит» заявили о планах купить «Дикси»

    Отмечается, что минимаркеты «Дикси» продолжат существовать под тем же брендом. Бизнес будет представлять из себя отдельное юридическое лицо. По мнению специалистов, покупка сети «Дикси» ощутимо сократит разрыв в обороте между «Магнитом» и его основным конкурентом — X5 Retail Group.

    Планы необходимо согласовать в Федеральной антимонопольной службе. Предполагаемая дата закрытия — 31 августа будущего года. Большая часть магазинов «Дикси» находится в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.