Владельцы сети магазинов «Магнит» заявили о планах купить «Дикси». Сумма сделки составит 92 миллиарда 400 миллионов рублей, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на представителей «Магнита».

Отмечается, что минимаркеты «Дикси» продолжат существовать под тем же брендом. Бизнес будет представлять из себя отдельное юридическое лицо. По мнению специалистов, покупка сети «Дикси» ощутимо сократит разрыв в обороте между «Магнитом» и его основным конкурентом — X5 Retail Group.

Планы необходимо согласовать в Федеральной антимонопольной службе. Предполагаемая дата закрытия — 31 августа будущего года. Большая часть магазинов «Дикси» находится в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.