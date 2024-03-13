Деньги 13 марта 2024, 10:42 Рекламу списания долгов в России решили запретить РБК: ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу услуг «раздолжнителей» РИА «Новости»

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Банковское сообщество предложило запретить рекламу консультантов по личному банкротству. Центробанк и Генпрокуратура обсудили поправки в законодательство, сообщил РБК.

«Банк России, генеральная прокуратура и другие заинтересованные органы в рамках межведомственной рабочей группы обсуждают комплекс мер по защите граждан от деятельности таких компаний и рекламы соответствующих услуг», — сказал представитель регулятора.

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Несколько источников сообщили изданию о просьбе банковского сообщества ограничить продвижение юридических консультаций по личному банкротству, или так называемому списанию долгов. Они предложили внести поправки в закон «О рекламе», так как «раздолжнители» вводили клиентов в заблуждение и нарушали их права.

В России призывали упростить внесудебную процедуру банкротства. Правительство поддержало инициативу.