Деньги 22 апреля 2023, 00:19 Правительство одобрило упрощение процедуры банкротства Правительство одобрило проект о расширении внесудебной процедуры банкротства Pixabay

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Правительство России поддержало законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Проект рассмотрели на заседании в пятницу.

«Сегодня на заседании правительства был поддержан законопроект по расширению внесудебной процедуры банкротства граждан», — сообщили в министерстве.

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Законопроект позволит воспользоваться процедурой гражданам, если после предъявления исполнительного листа прошло больше года. Нововведение касается пенсионеров без дополнительного дохода и имущества, на которое можно обратить взыскание.

Авторы документа предложили сделать процедуру доступнее. Для этого призвали поднять порог внесудебного банкротства — с 500 тысяч до одного миллиона рублей, а минимальный понизить с 50 до 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Свердловская область вышла в лидеры по количеству внесудебных банкротств. Их количество возросло на 135% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщило РИА ФАН.