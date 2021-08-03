Кудрин назвал альтернативу регулированию цен в России

Меры по регулировании цен на отдельные товары в РФ предложили заменить введением целевых субсидий малоимущим и другими способами поддержки нуждающихся россиян. В Счетной палате полагают, что длительное применение предпринятых правительством шагов может привести к дисбалансам.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью РБК, что относится к описанным мерам с настороженностью.

«Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами», — заметил он.

Кудрин выступил за адресную помощь, субсидии населению на определенные виды товаров и скидки для особо нуждающихся. Поддержка нуждающихся семей, заметил он, позволит вдвое снизить уровень бедности. Над мерами сейчас работают в правительстве.

По мнению главы Счетной палаты, в России пока не стоит повышать налоги. Государственные финансы страны находятся не в столь критической ситуации.

В декабре 2020 года власти заявили о комплексе мероприятий в связи с ростом цен на продукты в РФ. Среди них было и соглашение о стабилизации цен на произведенные в стране сахар и подсолнечное масло.