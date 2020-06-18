Россияне рассказали об основной мотивации в работе после режима самоизоляции

Главные стимулы — зарплата, достижение результатов и общение. 18% респондентов стимулируют деньги, 11% сказали, что им важно достижение, поставленных результатов. Для 9% вдохновением в работе служит общение с сотрудниками и клиентами.

7% опрошенных отметили, что для них важен коллектив. Еще для 6% — возможность помогать другим. 3% вдохновляются занятием любимым делом.