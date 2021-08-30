Долги по потребкредитам россиян достигли максимума за 6 лет

По данным Национального бюро кредитных (НБКИ), по итогам июня-июля этого года каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен более чем на три месяца. Это максимальный показатель за последние шесть лет. В 2015 году задержки по выплате потребкредитов составляли 23,5% от общего количества ссуд.

Как сообщили газете «Известия» в Центробанке, доля поздней просрочки в сегменте необеспеченного потребкредитования постепенно снижается. Эксперты уверены, что «плохих долгов» станет больше.

В НБКИ утверждают, что таких крупных задолженностей, как сейчас, не было за последние почти шесть лет.

По кредитным картам, автозаемам и ипотеке показатель просрочки уменьшился. На начало августа он составил 7,4%, 6,5% и 1,3% соответственно.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин сообщил изданию, что рост просрочки связан с быстрым увеличением объемов необеспеченного кредитования в 2021 году. Однако президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что темпы роста вполне приемлемы.

Директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко уточнил, что темпы увеличения задолженности ускоряются по мере восстановления экономики и обычно превышают рост доходов населения.

«Без соответствующего изменения последнего рост кредитования будет приводить к увеличению долговой нагрузки населения, среднедушевой уровень которого вырос с 244 тысяч рублей в конце 2019 года до 324 тысяч к концу первого полугодия нынешнего», — подчеркнул Сергей Вороненко.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель сообщил, что банки активно работают с задолженностями, и выставляют на продажу все более «молодые» долги.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил, что «плохие» долги будут расти и дальше. Особенно серьезно — в регионах.

Россияне начали активнее при рефинансировании объединять ипотеку и потребительские кредиты. Таким образом они экономят на переплатах.