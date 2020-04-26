Реальные доходы россиян сократились на 0,2%

В марте 2020 года реальные располагаемые доходы россиян по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократились на 0,2%. При этом в 2019 году доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума уменьшилась на 0,5% до 12%.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина уровень бедности в России к 2024 году должен снизиться до 6,6%.

Росстат отчитался, что россияне на покупку товаров и услуг тратят 88,1% доходов, на взносы и обязательные платежи уходит 15,8%. Сбережения граждан уменьшились на 6,5%, при это прирост наличных в кошельках составил 2,6%.

Для снижения экономических последствий, веденных из-за распространения коронавирусной инфекции ограничений, правительство повысило пособия по безработице и ввело дополнительные платы на каждого несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проведенного опроса выяснилось, что 21% россиян начал экономить на одежде, 32% — на косметике, и 38% уменьшили траты на алкоголь.