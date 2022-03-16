«Разрушения экономики России нет и не предвидится». Суждения об этом назвали глупыми

Нынешнее состояние российской экономики далеко от понятия «разрушена». Это мнение в эфире «360» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он объяснил, что разрушенной является та экономика, в которой люди не могут приобрести товары и голодают. Государство должно обеспечивать объем потребления товаров и услуг, включая продовольствие и ежедневные нужды.

«В этом понимании разрушения экономики России нет и не предвидится. У нас есть проблемы с опустением полок магазинов из-за ажиотажного спроса на товары. С продовольствием нет проблем в перспективе, а что касается непродовольственных товаров, то здесь есть проблема с ажиотажным спросом», — рассказал Зубец.

Экономист сообщил, что правительство РФ совершает героические усилия для налаживания поставок непродовольственных товаров ежедневного спроса из тех стран, которые готовы их продать: Индия, Китай, Вьетнам и другие.

«С этой точки зрения говорить о том, что наша экономика разрушена, довольно глупо», — заявил Зубец.

Он отметил, что Россия может сама влиять на Запад вводимыми контрсанкциями, основной из которых является поставка газа.

«Если Россия ближе к отопительному сезону в этом году отключит европейцам газ, то там будет экономический коллапс. Для Европы это один из стимулов нормализации отношений», — заявил экономист.

Также мировые производители испытают проблемы в случае введения эмбарго на экспорт палладия, применяемого в машиностроении, и цветных металлов, а также инертных газов, применяемых в электронной промышленности.

Зубец отметил, что запрет России на экспорт зерна может поставить под серьезную угрозу продовольственную безопасность тех стран, которые он него зависят.