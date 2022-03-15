Россия временно запретила экспорт зерновых в страны ЕАЭС

В России ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничение будет действовать до 30 июня 2022 года.

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Еще один документ запрещает вывоз белого и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.

Запрет по зерновым коснется пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и меслина. Для вывоза сахара и зерна есть исключения: поставки продукции за пределы РФ разрешат для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Решение в правительстве РФ приняли, чтобы защитить внутренний продовольственный рынок в условиях внешних ограничений. Постановление о запрете продажи в другие страны зерновых подготовили в Минсельхозе РФ.