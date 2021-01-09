Размер прожиточного минимума на 2021 год назвали в России

«Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — сказано в релизе.

С 2021 года прожиточный минимум в России устанавливают сразу на год, а не на три месяца, как раньше. До изменений его величину определяли на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину. Теперь сумма зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

С 1 января 2021 года в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 5,5%. Он составляет 12 792 рубля. Впервые МРОТ превысил размер прожиточного минимума. Его тоже будут рассчитывать по-новому, исходя из медианного дохода и медианной зарплаты.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года отметила, что количество бедняков в России к 2030 году сократится на 9,6 миллиона человек.