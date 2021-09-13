Размер потенциально невозвратных кредитов достиг рекордных значений в России

Размер потенциально невозвратных кредитов вырос в России до рекордного уровня. Финансовые организации оценили вероятность убытков в 400 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

С начала года займы, которые банки расценивают как невозвратные, по состоянию на 1 августа выросли на 9% и достигли 418 миллиардов рублей. Это разница между тем, сколько резервов на возможные потери всего создали банки (1,375 триллиона), и тем, сколько из этих денег пришлось на безнадежные ссуды — с просрочкой от 90 дней (957 миллиардов рублей).

Ранее аналитики компании Frank RG заявили, что российские граждане взяли кредиты на рекордную сумму. Банки только в августе одобрили 2,1 миллиона займов наличными на сумму 646,7 миллиарда рублей. Средний размер потребительного кредита в конце лета достиг минимального значения за 12 месяцев — 313,6 тысячи рублей.

Спрос на кредиты наличными связан с ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов населения, заявил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Об этом написала Lenta.ru.