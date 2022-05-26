Глава ЦБ рассказала, как Россия рассчитается по госдолгу

С точки зрения имеющихся финансовых ресурсов у России нет проблем с выплатой государственного долга. Об этом на встрече кредитных организаций с представителями Центрального банка РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, написало РИА «Новости».

«С точки зрения возможности проведения платежей никаких финансовых проблем нет. Будем платить в рублях, как и сообщал Минфин», — заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не видит никакой проблемы в том, что рубль укрепляется.

«Рисков финансовой стабильности нет. Для бюджета сильный рубль может означать снижение поступлений со стороны экспортного сектора, в первую очередь нефтегазового», — добавила глава регулятора.

При этом Набиуллина добавила, что курс рубля должен оставаться плавающим, чтобы интересы импортеров и экспортеров соблюдались.

Также глава ЦБ дала совет банкам перевести на расчеты в рублях ипотечников, бравших кредиты в валюте. По ее мнению, сейчас для этого самое подходящее время.