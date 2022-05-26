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    26 мая 2022, 16:21

    Глава ЦБ рассказала, как Россия рассчитается по госдолгу

    Глава ЦБ Набиуллина сообщила об отсутствии у России проблем с оплатой госдолга

    Максим Зинкин

    С точки зрения имеющихся финансовых ресурсов у России нет проблем с выплатой государственного долга. Об этом на встрече кредитных организаций с представителями Центрального банка РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, написало РИА «Новости».

    Глава ЦБ рассказала, как Россия рассчитается по госдолгу

    «С точки зрения возможности проведения платежей никаких финансовых проблем нет. Будем платить в рублях, как и сообщал Минфин», — заявила она.

    Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не видит никакой проблемы в том, что рубль укрепляется.

    «Рисков финансовой стабильности нет. Для бюджета сильный рубль может означать снижение поступлений со стороны экспортного сектора, в первую очередь нефтегазового», — добавила глава регулятора.

    При этом Набиуллина добавила, что курс рубля должен оставаться плавающим, чтобы интересы импортеров и экспортеров соблюдались.

    Также глава ЦБ дала совет банкам перевести на расчеты в рублях ипотечников, бравших кредиты в валюте. По ее мнению, сейчас для этого самое подходящее время.