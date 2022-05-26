Центробанк объяснил, как защитил финансовую стабильность России

Банк России смог защитить финансовую стабильность и не допустил раскручивания инфляционной спирали. Однако расслабляться пока рано. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, написал ТАСС.

По ее словам, контрциклическая политика дает возможность сохранить стабильность и начать предпринимать действия для экономического роста после шоков, от такой политики отказываться нельзя. Она добавила, что время тактических решений в экономике уходит, надо вырабатывать стратегические. Набиуллина не исключила, что ЦБ может еще понизить ключевую ставку.

Она предложила банкам перевести в рублевые расчеты оставшихся валютных ипотечников. По ее мнению, сейчас для этого наиболее подходящий момент, написало РИА «Новости».

Кроме того, глава ЦБ заявила, что регулятору надо выработать подходы к рекапитализации банков и борьбе с санкционным арбитражем.

«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — отметила она.

Ранее стало известно, что Банк России будет тестировать цифровой рубль с весны 2023 года.