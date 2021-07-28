Росстат сообщил о росте располагаемых доходов россиян на 6,8%

Во втором квартале 2021 года на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли реальные располагаемые доходы россиян. Рост к первому кварталу текущего года составил 14,6%. Речь идет о средствах, остающихся у населения после вычета обязательных платежей, скорректированных на инфляцию.

В документе, опубликованном ведомством, сказано, что, по сравнению с первым полугодием 2020 года, показатель вырос на 1,7%.

Реальные денежные доходы во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,7%, и на 13,8% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Показатель за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 2,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Во втором квартале 2021 года денежные доходы в среднем на душу населения составили 37 866 тысяч рублей. Это на 14,6% больше, чем во втором квартале 2020 года и на 16,1% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Росстат подсчитал, что по сравнению с минувшим годом во втором квартале 2021 года выросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений. При этом отмечено снижение доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности.

В апреле Минэкономразвития спрогнозировало, что в 2021 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3%.

Неделей ранее президент России Владимир Путин назвал нерешенными пока проблемами бедность и низкий доход семей, а также неудовлетворительную работу первичного звена здравоохранения.